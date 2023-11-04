Володин заявил о новом звучании Дня народного единства Володин поздравил россиян с Днем народного единства

День народного единства в нынешних реалиях приобрел новое звучание, заявил с своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, если раньше этот праздник обращал россиян к истории, то сейчас напоминает им сплочении перед вызовами и угрозами.

Если раньше он [День народного единства] воспринимался как день, который больше обращает нас к истории, то сейчас этот праздник звучит по-особенному. Сегодня граждане нашей страны, независимо от национальностей, вероисповедания, политических взглядов, все вместе противостоят вызовам и угрозам, — написал парламентарий в своем поздравлении.

Володин, сославшись на историю, заявил, что Россию невозможно победить извне. По его словам, чтобы не идти на поводу у внешнего врага, который пытается создать внутреннее напряжение и конфликты, необходимо помогать друг другу и укреплять взаимопонимание.

Нам важно укреплять взаимопонимание, поддерживать и помогать друг другу, всегда помнить, что наши близкие защищают нашу Родину — Россию, погибая, рискуя собой, проявляя мужество и отвагу. В единстве — наша сила. Вместе мы победим! — заявил парламентарий, поздравив россиян с праздником.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Других мероприятий на эту дату у Путина не запланировано.