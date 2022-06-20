Володин рассказал, почему Украину не примут в Евросоюз Володин: Украина «ни по каким параметрам» не подходит для статуса члена Евросоюза

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале о том, что Украина не будет принята в Евросоюз, поскольку ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. По его словам, одной из причин этого является тотальная коррупция в стране.

Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует, — заявил Володин.

Он также напомнил, что некоторые страны-кандидаты «ждут очереди» в ЕС еще с советского времени. Так, Турция пытается добиться вхождения в ЕС с 1987 года, Северная Македония — с 2004 года, Черногория — с 2008 года, Албания и Сербия — с 2009 года.

Ранее Еврокомиссия официально рекомендовала предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в EC. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Киев борется с олигархами и принял жесткие законы против них, а также выполнил 80% рекомендаций ЕС по реформам в отношении меньшинств. Теперь решение о предоставлении статуса должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами, этот вопрос планируется обсудить в Брюсселе 23–24 июня.

Между тем обозреватели Politico отмечают, что получение Украиной статуса кандидата в ЕС и обретение членства в Союзе может привести к серьезным негативным последствиям для европейского объединения. По их словам, относительно большое население Украины может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС.