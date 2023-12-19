Володин рассказал, что потерял Запад из-за введения санкций против России Володин заявил о потере Западом $103 млрд из-за антироссийских санкций

Фото: ГД РФ

Вячеслав Володин

Страны Запада потеряли свыше $103 млрд из-за введения санкций против России, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам парламентария, за последние 10 лет в отношении РФ ввели свыше 18 тысяч различных санкций. Несмотря на введенные ограничения, ВВП страны по итогам года составит около 3,5%.

Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что европейские и американские компании сами пострадали от введения санкций. По его словам, в течение ближайших шести месяцев в экономике ЕС ожидается спад. Володин подчеркнул, что правительству России же удалось использовать санкции и обернуть их в «удачу для государства», что поспособствовало развитию производства.

Западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 миллиардов долларов. Эти деньги остались в России. Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%, — написал спикер Госдумы.

Как сообщалось ранее, Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против России. Перечень ограничений официально вступит в силу после его публикации в журнале ЕС. Отмечается, что главным нововведением санкционного пакета стало введение ограничений против российской алмазной отрасли.