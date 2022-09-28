Володин: принятое на референдумах решение спасет людей от геноцида

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины решили войти в состав России и тем самым обезопасили себя от геноцида, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, этот шаг позволит строить совместные планы на будущее.

Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Дает возможность нам вместе строить планы на будущее, — написал спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Отмечается, что в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

По информации центральных избирательных комиссий всех четырех регионов, нарушения в ходе голосования не были зафиксированы. Явка при этом на референдуме в ДНР составила 97,51%, в ЛНР — 92,6%, в Запорожской области — 85,4%, в Херсонской — 76,86%.