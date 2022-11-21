Володин предложил повысить зарплаты высокопоставленным депутатам «Ведомости»: Володин предложил повысить зарплаты высокопоставленным депутатам

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Госдума пересмотрит систему оплаты труда высокопоставленных депутатов, выяснили «Ведомости». На минувшей неделе руководство ГД предложило увеличить выплаты вице-спикерам нижней палаты парламента и председателям комитетов за счет ранее сэкономленных средств.

Сейчас зарплата спикеров обеих палат парламента равна доходу премьер-министра и на 40% выше средней министерской зарплаты, тогда как зарплата остальных парламентариев приравнена к зарплатам руководителей федеральных ведомств. Как подтвердил источник, близкий к руководству Госдумы, спикер Вячеслав Володин давно задумался нам тем, как «стимулировать работу» депутатов и «справедливо» повышать зарплату в зависимости от должности.

Так, обсуждается идея предоставления дополнительного денежного содержания для вице-спикеров и председателей комитетов: Володин сообщил, что Госдума сэкономила 600 млн рублей, которые можно направить на повышение выплат. По итогам заседания первому вице-спикеру Госдумы Ивану Мельникову и главе комиссии по регламенту Виктору Пинскому было поручено подготовить соответствующие предложения «с учетом мнения Совета Федерации».

Зарплата депутата или сенатора в настоящее время не зависит от занимаемого ими поста, констатирует политолог Павел Склянчук. По его мнению, надбавки позволят увеличивать мотивацию «вырастать до руководящих должностей». В свою очередь вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский полагает, что решение призвано поднять статус думского руководства в широком смысле слова, а высокопоставленные депутаты больше вовлечены в парламентскую работу и могут испытывать потребность в финансовой компенсации своих усилий.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года власти не израсходовали 599,9 млн рублей из-за пандемии коронавируса. Так, порядка 221 млн рублей было сэкономлено на зарплате депутатов и их помощников, а также на неоплачиваемых отпусках сотрудников. Около 276 млн рублей было сэкономлено на закупках товаров, оплате работ и услуг. Ещё 103 млн рублей не были истрачены на межбюджетные трансферты.