Володин объяснил необходимость закона об иноагентах для всех стран Володин: закон об иноагентах необходим для сохранения суверенитета страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Любая суверенная страна, в которой народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Комментируя протесты в Грузии из-за внесенного в парламент законопроекта об иноагентах, он отметил, что выступающие против принятия закона действуют в интересах другого государства.

Выступающие против принятия закона действуют однозначно в интересах другого государства, не своей страны точно, — убежден Володин.

Он напомнил, что история закона об иноагентах началась в 1938 году в США, и отметил, что его нормы до сих пор остаются самыми жесткими в мире.

Спикер нижней палаты парламента подчеркивает, что протесты в Грузии вокруг закона об иноагентах свидетельствуют о том, что Вашингтон и Брюссель планируют свергнуть действующую власть в Грузии. По его словам, Запад выделил на это немалые деньги, однако принятие закона может помешать этим планам.

Ранее грузинская оппозиция на митинге у здания парламента в Тбилиси выдвинула властям ультиматум. Поэт Рати Амаглобели со сцены заявил, что у властей есть один час на то, чтобы отозвать законопроект об иноагентах и «вернуться в конституционное пространство».

До этого спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих против закона об иноагентах у служебного входа в парламент, силовики применили слезоточивый газ. У парламента, как уточнялось, собрались лидеры оппозиции, в частности депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.