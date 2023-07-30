ВМФ пополнится десятками новых кораблей в 2023 году Путин: 30 кораблей пополняют состав ВМФ России в 2023 году

Фото: kremlin.ru

Россия последовательно наращивает мощь своего военно-морского флота, который только за этот год пополнится на три десятка кораблей разных классов, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Санкт-Петербурге на главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ. Он подчеркнул, что на протяжении веков российский флот был и остается нерушимым стражем страны, передает ТАСС.

Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов, — сказал глава государства.

В марте в Аравийском море прошли военно-морские учения «Морской пояс безопасности — 2023» с участием ВМФ России, ВМС Китая и Ирана. От Северного флота в маневрах был задействован носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» — фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Кама». На первом этапе маневров моряки на картах отработали розыгрыш эпизодов учений на море, провели инструктажи и тактические летучки.

Ранее начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов заявил, что в России утвердили концепцию развития морской авиации. По его словам, в ней будет уделено много внимания Арктике, а ее реализация начнется в ближайшее время.