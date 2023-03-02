«Власти Украины идут по пути Басаева»: депутат Госдумы о боях под Брянском Депутат ГД Журавлев:

Фото: МО Украины

ВСУ и все руководство Украины «семимильными шагами двигаются по пути Шамиля Басаева», рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев, комментируя боестолкновения с ВСУ в Брянской области. Парламентарий подчеркнул, что Киев «стремительно расчеловечивается и превращается в зловещую тварь».

ВСУ, да и все руководство Украины, семимильными шагами двигаются по пути Шамиля Басаева. Декларируя некую борьбу за справедливость, в реальности Басаев всегда был убийцей и террористом. Киев стремительно расчеловечивается и превращается в зловещую тварь. Захват заложников — преступление, от которого, надеюсь, содрогнется Запад, погрязший во лжи и антироссийской риторике. Конечно, прежде всего нужно сделать все, чтобы спасти людей, — отметил Журавлев.

Силовые структуры РФ ведут бои с украинскими военными, которые проникли в Брянскую область, передала ФСБ РФ в официальном комментарии. Столкновение происходит в приграничном Климовском районе, сообщает РИА Новости.

Кроме того, ряд СМИ сообщали, что украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны Брянской области: среди них, предположительно, есть дети и местный фельдшер. Уточнялось, что их могут удерживать в здании местного ДК. Позднее силовые структуры региона сообщили, что ведется боестолкновение с украинскими диверсантами, информацию о взятии заложников в Сушанах местные власти не подтвердили.

Ранее стало известно, что заявления от лица жителей Брянской области о десятках диверсантов, подрывах инфраструктуры и множестве заложников мог делать Центр информационно-психологических операций ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в администрации области. По его данным, это было сделано, чтобы создать панику и запутать ведомства.