Власти будут предоставлять иностранцам убежище по новым правилам МВД подготовило проект с четырьмя вариантами предоставления иностранцам убежища

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МВД подготовило законопроект, который расширяет возможности получения защиты в России для иностранцев и лиц без гражданства, следует из соответствующего документа. Инициатива вводит четыре варианта легализации: статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временную защиту, передает РБК.

Законопроект получил название «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации». Сейчас соответствующие вопросы регулируются законом «О беженцах», который предусматривает только два варианта легализации — статус беженца и временное убежище.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект учитывает опыт массового притока беженцев с Украины в 2014 и 2022 годах. Согласно статистике, в 2024 году более 7 тысяч иностранцев (на 17% меньше, чем в 2023-м) обратились за временным убежищем, из них статус беженца получили лишь 12 человек, а временное убежище — 5302. Большинство заявителей — граждане Украины. На конец 2024 года в России официально числились 216 беженцев и 9867 лиц с временным убежищем.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала законопроект 25 апреля, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. МВД инициативу пока не прокомментировало.

Ранее правительство одобрило законопроект, согласно которому соотечественники, переезжающие в Россию, смогут получать годовые визы с возможностью продления. В настоящее время они получают однократную обыкновенную частную визу на срок до трех месяцев.