Власти Петербурга назвали «группой оповещения» раздающих повестки в домах

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

В администрации Санкт-Петербурга прокомментировали РБК сообщения о том, что в подъездах нескольких домов дежурят сотрудники полиции, которые проверяют документы у мужчин. В мэрии сообщили, что речь идет о работе «групп оповещения», куда входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции.

Их цель — оповещение граждан о необходимости явки. Выходы из подъездов не блокируются, противоправных действий сотрудники не совершают, — подчеркивается в сообщении.

В городской администрации отметили, что по закону «О воинской обязанности и военной службе» граждане должны состоять на воинском учете, передавать в военкоматы данные об изменении семейного положения, состояния здоровья, места работы, а также являться по повестке. По словам чиновников, полиция вручает повторные повестки гражданам, которые после получения первой повестки не явились в военкомат и не предоставили данные о себе.

Ранее в Telegram-канале Baza появилось сообщение о том, что в Санкт-Петербурге полицейские вместе с мужчинами в гражданской одежде с раннего утра блокируют выходы из подъездов, раздавая повестки выходящим мужчинам. По информации канала, повестки раздают в том числе в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк».