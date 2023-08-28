МО РФ сообщает, что 28 августа над юго-западной частью акватории Черного моря были обнаружены беспилотники ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, ведущие разведку в районе Крыма. С целью недопущения возможного нарушения государственных границ в воздух были подняты два истребителя. Ведомство уточнило, что после поднятия в воздух истребителей американские дроны сменили направление и удалились от российской границы.