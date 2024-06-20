«Включилось в работу»: Минобороны РФ наращивает производство БПЛА Дюмин: МО России включилось в процесс производства БПЛА и наращивает виды дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России в полной мере включилось в процесс создания беспилотных летательных аппаратов, рассказал РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин. По его словам, работа ведется по двум направлениям.

Первое — Министерство обороны, которое полностью включилось в эту работу и наращивает виды беспилотных летательных аппаратов, эта тема стратегического значения. Ну и, конечно, те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают, и Народный фронт координирует эту работу, — обратил внимание политик.

«Кулибин-клуб» Народного фронта организует отбор, тестирование и поддержку серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Все это помогает нарастить создание дронов без бюрократии и всяких барьеров, констатировал Дюмин.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков объявил, что в регионе начнется серийное производство отечественных беспилотников. Процесс запустит резидент рязанской Аэрокосмической долины «Эколибри». Разработчик технологий для отрасли электрической авиации привлек 270 млн рублей инвестиционного фонда «Национальная технологическая инициатива» для реализации поставленных задач в сфере создания дронов, резюмировал Малков.