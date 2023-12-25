Вице-спикер ГД призвала не называть многодетные семьи неблагополучными Вице-спикер ГД Кузнецова призвала не называть многодетные семьи неблагополучными

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В России необходимо возродить культ многодетности, в связи с чем следует прекратить воспринимать такие семьи как неблагополучные, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнула, что многодетность является традицией для страны и «делает ее сильной».

Для меня очень важно, чтобы образ многодетной семьи очистился от таких примесей, как неблагополучие и асоциальность. Хороших многодетных семей в России очень много. Хотелось бы, чтобы про них было слышно, их было видно, — заявила вице-спикер.

Она также напомнила о предложении президента России Владимира Путина установить федеральный статус многодетной семьи. По ее словам, благодаря этому родителям не придется заново собирать все документы, чтобы получать льготы при переезде в другой регион. Кроме того, сейчас в некоторых регионах условия для многодетных отличаются, из-за чего семьи просто не могут получать выплаты.

Путин ранее заявил, что в будущем году необходимо на федеральном уровне установить статус многодетной семьи. Также глава государства напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи, в связи с чем нужно особое внимание уделить защите материнства и детства.