Вассерман призвал использовать советский опыт при переходе в десятый класс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При выборе новой модели поступления школьников в колледжи и старшие классы необходимо учитывать советский опыт, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что во времена СССР подростки могли уйти в техникумы уже после восьмого класса, а желающие продолжить обучение в школе учились всего 10 лет.

Раньше шли в школу в семь лет и учились 10 лет, такой же разрыв был между восьмым и девятым классом. После восьмого класса лучшие ученики шли в девятый, а те, кто послабее, — в техникумы и профессиональные технические училища. Полагаю, что и сейчас имеется в виду нечто подобное. <...> Я считаю, что нужно использовать советский опыт, но нужно помнить, что опыт прошлых времен надо именно использовать, а не копировать бездумно, — сказал Вассерман.

Он признался, что не знает, как именно будет выглядеть новая модель поступления школьников в техникумы и старшие классы. Член думского комитета по просвещению пообещал разобраться с этим вопросом.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что модели перехода в 10-й класс, а также поступления в колледжи в ближайшем будущем будут меняться. По его словам, они не соответствуют современным требованиям. Однако, отметил он, в 2023 году изменений не планируется. При этом отказываться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса в России не собираются.