Верховный суд предложил освобождать тяжелобольных заключенных

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В Верховном суде выступили за внесение поправок в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют немедленно освобождать заключенных от отбывания наказания по причине болезни, передает РАПСИ. Документ на заседании Плену представил председатель суда Вячеслав Лебедев. Проект, направленный на гуманизацию системы ФСИН, позволит людям не дожидаться истечения срока, выделенного на возможность апелляции по решению суда.

Законопроектом предлагается дополнить статью 399 УПК РФ частью 8, в которой установить, что постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовного кодекса подлежит немедленному исполнению, − уточняет высшая инстанция.

По данным Верховного суда, в 2022 году по причине проблем со здоровьем от отбытия наказания были освобождены 2132 заключенных. В первом полугодии 2023 года на свободу из-за нездоровья отправились 1086 человек.

12 декабря Преображенский районный суд в Москве приговорил бывшего главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко к семи годам лишения свободы. Кравченко признали виновным в превышении должностных полномочий. Как считают следователи, в результате действий врача заключенные из-за перевода в «гражданские палаты» были освобождены от наказания. Обвинение полагало, что экс-главврач делал это, чтобы «разгрузить» изолятор из-за якобы ложного понимания распоряжений руководства и карьерных интересов. Сам врач настаивал, что спасал жизни тяжелобольных пациентов.