«В списках навеки»: в Госдуме отреагировали на гибель командира ДНР Качуры Депутат Госдумы Бородай назвал погибшего командира ДНР Качуру выдающейся личностью

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай рассказал NEWS.ru, что лично знал погибшего командира реактивного артиллерийского дивизиона армии ДНР Ольгу Качуру (позывной Корса). Он назвал ее выдающимся человеком и настоящим командиром.

Она была членом Союза добровольцев Донбасса и останется в его списках навеки. <...> Корса была хорошим командиром, что большая редкость, извините, для представительниц прекрасного пола, — подчеркнул Бородай.

Ранее о гибели Качуры сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько. Он выразил соболезнования родственникам погибшей. По словам Приходько, своими подвигами и отношением к службе Качура заслужила любовь жителей ДНР и уважение сослуживцев.

Качуру называют легендой армии ДНР. Ее военная карьера началась в апреле 2014 года со Славянска. Там она возглавила артподразделение армии республики.

До этого стало известно, что в ночь на 14 июня погиб военный журналист Сергей Постнов. Вместе с российскими военными он освобождал Гостомель, населенные пункты Харьковской области и ЛНР.