В СПЧ заявили о кадровых проблемах СИЗО, где захватили заложников Мельников: в ростовском СИЗО не хватало 30% сотрудников

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Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников на странице Совета по правам человека при президенте (СПЧ) во «ВКонтакте» описал ситуацию в ростовском СИЗО, где произошел захват заложников. По его информации, изолятор был недоукомплектован сотрудниками ФСИН на 30%. Иными словами, число не занятых штатных единиц в изоляторах подобно типа может составлять 70–90 человек.

По словам Мельникова, перелимит заключенных в ростовском СИЗО составлял 200–400 человек. Это вполне привычное явление для среднестатистического изолятора, указал он. Младшие инспекторы получают 24–26 тысяч рублей в месяц.

У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения. Вроде подвижки есть, но они совсем не ощутимы, — сказал он.

Мельников предположил, что необходимо увеличить денежное довольствие, льготы и престиж службы во ФСИН. Помимо этого, требуется повсеместно бороться с проявлениями экстремистских и террористических идеологий. Член СПЧ отметил, что сейчас следует усилить роль органов общественного контроля. Институт ОНК в России уникален, но неоднороден, добавил он. По мнению Мельникова, нужна федеральная структура.

Ранее бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУ ФСИН России провели операцию по освобождению заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Ведомство также опубликовало кадры работы силовиков. В ходе операции преступники были обезврежены, никто из заложников не пострадал.