В СПЧ предложили отправлять в армию иммигрантов с гражданством России Член СПЧ Кабанов предложил обязать новых граждан России отправиться в армию

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества предложили обязать служить в армии «новых граждан» страны — выходцев из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом написал в Telegram-канале член СПЧ Кирилл Кабанов. Он добавил, что в случае отказа иммигранта и членов его семьи ждет лишение российского гражданства.

Готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, — написал он.

Он отметил, что соответствующее предложение будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на участие их граждан в спецоперации в качестве добровольцев. Ранее эти страны пригрозили таким добровольцам уголовным наказанием.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру для поступления иностранных граждан на военную службу. По его словам, власти сделают все, чтобы заключение контрактов было максимально удобным.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий верхний возрастной предел для граждан России и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении службы в Вооружённых силах РФ. Ранее возрастные рамки для желающих подписать контракт на военную службу ограничивались возрастом от 18 до 40 лет, для иностранцев — от 18 до 30 лет.