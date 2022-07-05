В Совфеде заявили об обещанных гарантиях безопасности для Украины Сенатор Климов: Россия предоставила Украине гарантии безопасности ещё в 1990-х в ответ её на нейтральный статус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия предоставила Украине гарантии безопасности ещё в 1990-х в ответ на её нейтральный статус, заявил сенатор Совфеда Андрей Климов в разговоре с Lenta.ru. Затем же Украина, провозгласившая суверенитет, отказалась от нейтральности и выразила намерение вступить в НАТО, подчеркнул он.

Хотелось бы напомнить, что у Украины была железобетонная гарантия безопасности от России, данная аж в 90-х годах, когда страна провозгласила свой суверенитет в качестве нейтрального государства. И Россия её признала. Подчеркну, не просто как соседнюю страну, но именно как нейтральное государство, — сказал Климов.

По его мнению, Украина делала всё, чтобы испортить отношения с Россией и поставить под вопрос свою безопасность. Климов отметил, что дружба стран была окончательно разорвана при действующем президенте Украины Владимире Зеленском.

29 июня заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква указал, что члены НАТО не хотят видеть Украину в составе Альянса. По его словам, лидеры военно-политического блока открыто заявляют о ненужности включения Киева в Альянс в то время, когда существует необходимость «единогласной и громогласной» поддержки Украины в лице всех стран НАТО.