В Совфеде заявили о снижении авторитета США из-за спасения Нетаньяху от МУС Сенатор Цеков: авторитет США снижается из-за попытки ввести санкции против МУС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авторитет США снижается из-за попытки ввести санкции против Международного уголовного суда на фоне выдачи ордера на арест членов израильского правительства и премьера Биньямина Нетаньяху, считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru сенатор уточнил, что через некоторое время Вашингтон продолжит поддерживать только «группка стран Евросоюза».

Авторитет США снижается в том числе из-за таких решений. Пусть они побольше принимают подобных решений, и через некоторое время у них останется группка стран Евросоюза, которые заглядывали им в рот и будут заглядывать, а все остальные вообще не будут иметь с ними дела, — пояснил Цеков.

По его мнению, Вашингтон придерживается политики двойных стандартов. Сенатор напомнил, что, когда был выписан ордер на арест президента России Владимира Путина, США «сидели и молчали». Он заключил, что в США мало думают и принимают решения, которые вредят.

Это 100% политика двойных стандартов. Они этим живут. Когда был выписан ордер на арест Путина, они сидели и молчали, а когда на Нетаньяху, они разработали решение о санкциях. В США мало думают и принимают решения, которые очень вредят, — заключил сенатор.

Процедурный комитет Конгресса США ранее одобрил законопроект о санкциях против МУС. Рестрикции предполагают отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС. Такое решение принято из-за запроса ордера на арест членов израильского правительства и Нетаньяху.