В Совфеде высмеяли звезду «9-й роты», работающего за еду и €500 в Латвии Сенатор Гибатдинов: иноагент Смольянинов может зарабатывать в Латвии как хочет

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Артур Смольянинов

С отъездом ряда исполнителей и артистов, включая звезду фильма «9-я рота» Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Россия ничего не потеряла, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. Он отметил, что Смольянинов имеет право зарабатывать так, как хочет, пусть даже выступать за еду. До этого СМИ распространили информацию, что артист зарабатывает песнями в латвийских кафе.

СВО открыла правду в отношении многого, в том числе и людей — после начала спецоперации из страны уехала целая толпа знаменитостей. Сейчас они продолжают критиковать свою родину из-за бугра, преподнося это как подвиг. С их отъездом Россия ничего не потеряла, кроме десятка предателей. Пусть живут и зарабатывают как хотят — могут и за еду выступать. Это их решение и выбор, — добавил собеседник.

Telegram-канал SHOT пишет, что актер выступил 21 февраля в Риге, получил €500 и еду. Согласно информации aif.ru, Смольянинов начал писать песни около трех лет назад. Он создал группу под названием chelovek и теперь выступает вместе с ее пианистом в городах Европы. По словам актера, это «камерный-камерный» творческий союз.

Ранее Telegram-канал «НеМалахов» сообщил, что Смольянинов завязал романтические отношения с пиар-директором и супругой музыканта Дмитрия Ланского Екатериной Сапожниковой. На это указывают фотографии, которые разлетелись по Сети. Ланской получил известность как солист группы «Премьер-министр» и первый супруг певицы Юлии Началовой. У него с Сапожниковой растут сын и дочь.

До этого сообщалось, что Смольянинов избегает оплаты долгов в России. Приставы пытаются взыскать с артиста 150 тысяч рублей, куда входят штрафы за дискредитацию армии и нарушения ПДД, а также просроченный кредит.