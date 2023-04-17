В Совфеде высказались об отказе публиковать декларации сенаторов Сенатор Святенко назвала изменение законодательства причиной отказа Совфеда публиковать декларации

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц

Совет Федерации отказался от публикации деклараций о доходах членов верхней палаты российского парламента в связи с изменениями в федеральном законодательстве, пояснила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. В разговоре с Lenta.ru она отметила, что до 1 апреля вся необходимая информация была сдана и доступ к ней есть у определенных людей.

Это связано с изменением федерального законодательства. Закон предписывает не публиковать декларации депутатов и сенаторов. Мы сдаем, и есть те, кто имеет право доступа к этим декларациям. Мы все делаем в срок и четко, тоже в рамках федерального законодательства. До 1 апреля все декларации и у всех депутатов, и у всех сенаторов сданы, — уточнила сенатор.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди подтвердила сдачу деклараций о доходах. Она добавила, что никакой дополнительной информации сенаторам не поступало.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в обезличенном виде, без указания персональных данных. Закон вступил в силу с 1 марта 2023 года.