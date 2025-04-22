В Совфеде высказались о готовности Украины отречься от 20% территории Сенатор Джабаров: Россия не нуждается в признании Западом новых территорий

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ВС Украины

Россия не нуждается в признании Западом новых территорий, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, решение о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей является внутренним делом РФ, а их статус закреплен Конституцией.

Признает Запад новые территории России, не признает — это его дело. Это наше внутреннее дело, четыре новые территории (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. — NEWS.ru) являются территорией РФ, согласно Конституции. Там прошли референдумы, они официально вернулись в состав РФ, — пояснил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что мнение Украины по этому вопросу учитываться не будет, так же, как и позиция Запада в советское время по поводу Прибалтики. Он напомнил, что Литва, Латвия и Эстония входили в состав СССР, несмотря на отсутствие международного признания.

У нас, если помните, в составе СССР были три прибалтийские республики — Литва, Латвия, Эстония, которые тоже не признавали на Западе в составе СССР. Тем не менее никаких ограничений для жителей республик не было. Мнение Украины никто не спрашивал, — резюмировал Джабаров.

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от 20% территорий, если США и другие страны Запада не признают это официально. По словам одного из американских чиновников, представители Киева во время переговоров с делегацией Вашингтона на прошлой неделе были серьезно озабочены этим вопросом.