В Совфеде рассказали о судьбе Украины после прекращения помощи США Сенатор Климов: без финансирования США конфликт на Украине завершится

Фото: МО Украины

Без американского финансирования конфликт на Украине завершится, рассказал NEWS.ru замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, США «наняли» Украину за конкретные деньги, и сейчас Киев за эти средства «совершает самоубийство национальное».

При этом США глубоко наплевать, что дальше будет с этой страной и ее народом. У них заканчиваются не все деньги, а конкретно на этот эксперимент. Они попытались таким образом штурмануть Россию, не вышло, и поэтому эксперимент заканчивается. Без американского финансирования и требований США украинцы уже давно бы прекратили любое сопротивление. И если сейчас финансирование наемников прекратится, а наемниками являются все ВСУ, то этот конфликт закончится, — считает сенатор.

Как подчеркнул Климов, завершение конфликта на Украине не означает, что прекратится «гибридная, глобальная антироссийская война». Сенатор полагает, что Запад продолжит эту борьбу, но «другими средствами и в других местах». Поэтому не надо себя обманывать, добавил он.

Пока мы не поставим на место весь этот антироссийский клуб, нападки на нашу страну будут продолжаться. Однако цели, поставленные перед началом СВО, во многом решат проблему, когда будут выполнены, — заключил Климов.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина не сможет существовать без внешних вливаний. Политик пояснил, что пока Запад еще поддерживает «безумную политику» Киева, но ситуация может измениться. Он добавил, что Украина за это время успела превратиться в страну-банкрота.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признавался, что финансирование Украины со стороны США переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросу объемов поддержки.