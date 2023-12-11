В Совфеде рассказали, кто должен возглавить Украину после Зеленского Джабаров: украинцы должны избрать своим президентом того, кого мы еще не знаем

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украину после Владимира Зеленского должен возглавить человек не из нынешней киевской власти и не известный широкой общественности, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, все известные политические фигуры на Украине отработанные и мало чем отличаются от нынешнего президента.

Залужный, Буданов, Ермак, Арестович и Кличко — все они птицы одного неонацистского гнезда. И если кто-то из них придет на замену Зеленскому, ситуация на Украине никак не изменится, — считает сенатор.

Джабаров подчеркнул, что кто-то из них будет немного лучше, кто-то хуже, но сути это не поменяет, потому что «все эти марионетки продолжат следовать нынешнему режиму и выполнять требования Запада». Даже партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» полностью себя дискредитировала, как и коммунисты, добавил российский сенатор.

Я считаю, что народ должен избрать новую фигуру, которая стремится помочь мирным гражданам, которого мы еще не знаем. Но чтобы это произошло, для начала Украину нужно избавить от ее деятелей и закончить СВО. Новая кандидатура должна прекратить делать из Украины антироссийский проект, сделать ее нейтральным и дружественно настроенным к нам государством, — отметил он.

Ранее украинское издание «Страна» писало, что Зеленский готов провести выборы главы государства, но только после того, как получит гарантии отказа от участия в избирательном процессе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Отмечается, что главком стал для Зеленского «проблемой».

Ранее опрос социологической группы «Рейтинг» выявил, что показатель доверия к главнокомандующему ВСУ превышает аналогичные результаты действующего президента Украины. Согласно данным исследования, Залужному «полностью доверяют» 63% населения, а Зеленскому — 39%. При этом отмечается, что падение рейтингов украинского лидера фиксируется с июля 2023 года.