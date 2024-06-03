В Совфеде раскрыли, когда Россия применит ядерное оружие Сенатор Бондарев: Россия может применить ядерное оружие только для защиты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия может применить ядерное оружие в случае нападения для собственной защиты, заявил NEWS.ru первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, об этом российский лидер Владимир Путин говорил неоднократно. При этом сенатор подчеркнул, что это не означает, что тактическое ядерное оружие будет применено Москвой с задержкой или опозданием.

Я воздержался бы от обсуждения каких-либо целей для атак с использованием тактического ядерного оружия, даже если Россия большинством стран Европы (и не только) открыто и публично обозначена врагом. Но можно утверждать, что такие цели и задачи первоначально были поставлены еще в отношении СССР, с момента образования блока НАТО, — пояснил Бондарев.

Как подчеркнул член Совфеда, Россия обладает такими совершенными пусковыми средствами, которые могут приземлиться на территорию противника гораздо быстрее, чем его собственные достигнуть российской земли. Сенатор утверждает, что у РФ также выстроена эффективная система раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении.

Россия обладает достаточным вооружением и необходимым арсеналом мер для отражения любой атаки со стороны любого противника, — заключил Бондарев.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что применение нестратегического ядерного оружия против Украины и отдельных стран НАТО не исключено. Таким образом он отреагировал на разрешение ВСУ со стороны Запада бить его оружием по территории РФ. По словам Медведева, это не запугивание и не ядерный блеф.