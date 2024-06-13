В Совфеде раскрыли, какие страны на самом деле Зеленский считает родиной Сенатор Цеков: Зеленский считает родиной Израиль или США

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает родиной Израиль или США, считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru сенатор выразил уверенность, что Украину Зеленский не признает родной страной. Он предположил, что украинский лидер вместе с главой президентского офиса Андреем Ермаком продолжит уничтожать страну.

Замечу, что Зеленский не считает Украину своей родиной, уверен. Для него родина — Израиль, США, а Украину он будет уничтожать вместе с Ермаком и ему подобными, — высказался сенатор.

По словам Цекова, Зеленский не является жертвой украинского конфликта. Он выразил мнение, что глава Украины — абсолютно трагическая и мрачная личность. Как подчеркнул сенатор, только Украина могла избрать его президентом.

Зеленский не только не жертва. Вообще, личность абсолютно мрачная, трагическая во главе Украины. Только Украина могла его избрать президентом, — добавил Цеков.

Американский миллиардер Илон Маск ранее заявил, что членов некоммерческих организаций на Украине следует включить в международный перечень террористов. По его словам, речь идет о составителях черного списка американских политиков, критикующих помощь Киеву.