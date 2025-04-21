В Совфеде раскрыли, как будут оплачивать работу в майские праздники Сенатор Епифанова: работа в майские праздники оплачивается в двойном размере

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудник, работающий в майские праздники, должен получить оплату в двойном размере, согласно Трудовому кодексу России, заявила NEWS.ru сенатор Ольга Епифанова. По ее словам, эта норма касается также тех работников, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам.

Оплата работы в выходной или нерабочий праздничный день, в том числе в майские праздники, производится в соответствии со статьей 153 ТК РФ. Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки, сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам. Работникам, получающим оклад, труд в неурочное время должны оплатить в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, — сказала Епифанова.

Она добавила, что если сотрудник отработал больше положенной нормы в месяц, то ему должны заплатить не меньше двойной ставки сверх оклада. Также, уточнила сенатор, если смена частично попала на выходной или праздник, по повышенному тарифу оплачиваются только те часы, которые пришлись на этот день.

Сотрудник может выбрать вместо повышенной оплаты другой вид компенсации — дополнительный день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Исключение — работники по сменному графику со срочным трудовым договором до двух месяцев. Им полагается только оплата не менее чем в двойном размере, а отгул не предусмотрен. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным договором, — объяснила Епифанова.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что 30 апреля жителей России ждет укороченный рабочий день. Он напомнил, что 1 мая будет первым нерабочим праздничным днем.