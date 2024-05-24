В Совфеде раскрыли, грозит ли Орбану покушение после слов о войне с Россией Сенатор Цеков: Орбан не боится покушения из-за слов о войне с Россией

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не боится нарваться на покушение, заявляя, что Запад ведет подготовку к войне с Россией, считает член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что вероятность нападения на Орбана существует, так как у любого политика достаточно недоброжелателей.

У него на первом месте стоят интересы Венгрии. Орбан не сильно волнуется по поводу того, что он нарвется на кого-то. Недоброжелателей у любого политика более чем достаточно, — пояснил Цеков.

По мнению сенатора, Орбан ничего не боится. Как подчеркнул Цеков, венгерский премьер-министр говорит то, что считает нужным и правильным. Он также отметил, что Орбан является настоящим патриотом своей страны.

Орбан ничего не боится. Он не боится нарваться на покушение своими заявлениями о том, что Европа готовится к войне с Россией. Он говорит то, что он считает нужным, правильные вещи. Он провенгерский политик, патриот Венгрии, — добавил сенатор.

Ранее Цеков заявил, что Россия укрепляет обороноспособность страны, так как все понимают желание Запада начать войну с РФ. Сенатор отметил, что сейчас ситуация сильно обострилась. При этом, по его словам, Россия готова к любому развитию событий.