В Совфеде предположили, хватит ли денег на реализацию обещаний Путина Матвиенко: в бюджете хватит денег на реализацию обещаний Путина

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Обещания, данные президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию, соответствуют ресурсам бюджета, заявила в комментарии РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Послание очень проработанное, детальное изложенное и уже с конкретными механизмами реализации всех тех новелл, которые в него заложены. И что очень важно: я убедилась в этом еще раз, побеседовав с председателем правительства – оно финансово просчитано, и все финансовые ресурсы на реализацию тех предложений, которые были высказаны президентом, в наличии и, безусловно, будут исполнены, — заявила Матвиенко

Также, как передает ТАСС со ссылкой на слова Матвиенко, после выступления Путина необходимо менять законодательство и Совфед к такой работе готов.

Во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что оборонный бюджет на сегодняшний день считается в России приоритетным, но при этом денег достаточно для того, чтобы выполнять все социальные обязательства перед населением. По его словам, экономическую стабильность страны не смогли расшатать и западные санкции.