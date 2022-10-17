В Совфеде поддержали снятие брони от мобилизации с сенаторов и депутатов Цеков поддержал снятие брони от мобилизации с депутатов и членов Совета Федерации

Фото: Совет Федерации

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru поддержал идею снять бронь от частичной мобилизации с депутатов и представителей Совфеда. Одним из авторов инициативы является глава «Справедливой России» Сергей Миронов, который заявил, что это «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость». Цеков подтвердил, что заседание по данному вопросу состоится 17 октября.

Я поддерживаю. Отношусь к этому положительно, хотя я думаю, депутаты и члены Совета Федерации сами принимают решение и идут служить на фронт, такие примеры известны. Надо ли это законодательно оформлять? Поговорим, подумаем, обсудим, — сказал Цеков.

Как отмечал Миронов, предлагается внести такие поправки в закон, чтобы депутаты и сенаторы получали отсрочку на общих основаниях с остальными россиянами. Он при этом добавил, что в первоочередном порядке должны призывать «силовиков». В эту категорию подпадают служащие в национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах ФСБ, военной прокуратуре, военных следственных органах СК РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки и воинских подразделениях федеральной противопожарной службы.

14 октября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Глава государства указал, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.