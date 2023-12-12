В Совфеде ответили на требование мобилизовать весь мир для помощи Украине Цеков: нужно обратить внимание на требование мобилизовать весь мир из-за Украины

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Множество стран не согласится с требованием премьер-министра Польши Дональда Туска мобилизовать весь мир для помощи Украине, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, подобные слова указывают на манию величия чиновника. Сенатор также подчеркнул, что страны Прибалтики могут согласиться с подобной идеей, так как негативно относятся к русскому народу.

У Туска, видимо, мания величия. За океаном все говорят, что сделают Америку вновь великой, а он хочет сделать Польшу великой. У меня есть большие сомнения в том, что премьер-министр действительно потребует мобилизацию всех стран Европы. Не пользуется Туск и сама Польша таким авторитетом у других государств. Во-первых, с ним не согласятся те страны, которые тоже претендуют на позицию лидера в ЕС. Во-вторых, не поддержат это решение те, кому война на Украине кажется совершенно бессмысленной и вредной для Запада. Такие страны есть, и изменить эту позицию Туск никак не сможет, — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что подобные заявления Россия не должна оставлять без внимания. Он отметил, что не все страны и политики здраво и рационально относятся к конфликту на Украине.

Туск очень быстро слезет со своего пьедестала, жизнь заставит, экономическая ситуация в стране и во всем мире, политическая обстановка. Хотя мы должны подобные заявления брать во внимание. Наряду со странами, которые очень рационально подходят к конфликту на Украине, появляются и подобные мнения. Видимо, Туск хочет переплюнуть и своих предшественников, также ненавидящих русских, — рассказал Цеков.

Ранее политолог-международник Станислав Стремидловский заявил, что новый премьер-министр Польши Дональд Туск и его правительство попытаются погасить все конфликты в отношениях с Украиной. Варшава будет ориентироваться на политику Евросоюза в отношении России, на действия Брюсселя и Берлина, подчеркнул эксперт.