В Совфеде отвергли идею ответить на запрет пророссийских партий на Украине Сенатор Климов: Россия не запретит деятельность политиков под иностранным влиянием

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России не нужны нормы, аналогичные введённому на Украине запрету на деятельность пророссийских партий, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Андрей Климов. По его словам, в стране уже существуют дополнительные требования для политиков, имеющих связи с зарубежными государствами.

Мы в России не боремся с каким-то народами, странами. Мы говорим, что если какой-то человек баллотируется, допустим, в депутаты Госдумы, и при этом есть очевидное внешнее влияние на этого человека — например, он получает материальную выгоду от общения с иностранными государствами или иную помощь из-за рубежа, в этом случае этот человек должен при регистрации своей кандидатуры дать избирательной комиссии эту информацию, — сказал он.

Сенатор отметил, что для России не имеет значения, с какой страной связан политик. Его задача просто сообщить о такой связи, а решение будет принимать избиратель.

В то же время, по мнению Климова, украинский закон запрещает деятельность тех сил, которые могут работать на «укрепление дружбы и сотрудничества с Россией». Член СФ уверен, что Украина хочет установить дополнительные препятствия тем, кто «хотя бы думать начал о том, как бы нормализовать отношений с Россией».

14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий на территории страны. Документ предусматривает запрет партий, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность страны. Решение о запрете будет принимать суд, но обжаловать его будет нельзя.

До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время действия военного положения в стране остановить любую деятельность 11 политических партий, в том числе партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партии Шария.