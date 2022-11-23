В Совфеде отреагировали на планы ЦРУ вербовать россиян Сенатор Цеков о планах ЦРУ вербовать россиян: в американцах пропал дух авантюризма

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Планы ЦРУ вербовать россиян, недовольных проведением СВО на Украине, никого не должны удивлять, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Американцы, по его словам, занимались этим и ранее. Накануне заместитель директора ЦРУ Дэвид Марлоу заявил, что ведомство планирует искать шпионов среди граждан РФ. Он уточнил, что речь идет о недовольных проведением СВО.

В ЦРУ рассказали о работе, которую и так проводят всю жизнь. Только для этого ЦРУ и существуют — воевать с Россией, дискредитировать и ослабить ее. Может быть, в них пропал [дух авантюризма]? Вероятно, Марлоу уже сожалеет о сказанном, так как дураки есть везде, вот и он — неумный человек — сказал правду, хотя это и так понятно. Нормальный человек, если его попытаются завербовать, расскажет об этом в правоохранительные органы, — подчеркнул Цеков.

Представили американской разведки неоднократно проводили встречи с высшим руководством Украины, а также признавались, что предоставляют спутниковые снимки позиций ВС РФ военным ВСУ.

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин и руководитель ЦРУ США Уильям Бернс провели переговоры в Анкаре с целью сохранить коммуникацию между государствами по вопросам безопасности. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, речь шла об обычных каналах связи между странами, которые по-прежнему остаются открытыми.