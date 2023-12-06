В Совфеде оценили возможность полного перехода на цифровые права Сенатор Башкин: в РФ невозможен полный переход на цифровые водительские права

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Полностью отказаться от выдачи бумажных водительских прав в России невозможно, заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. При этом, по его словам, законодатели и эксперты рекомендуют Минцифры и дальше развивать приложение «Госуслуги.Авто», с помощью которого можно будет предъявлять права в электронном виде.

У нас возникает другой вопрос: нужно ли делать полную замену водительского удостоверения на бумажном носителе на электронный — взять цифровой профиль, а бумажка не нужна. Сейчас мы совместно с экспертами приходим к мнению, что не надо, нельзя, — отметил Башкин.

Сенатор считает, что полностью переходить на цифровые водительские удостоверения нельзя из соображений безопасности и оперативности, поскольку у водителей не всегда есть возможность выхода в интернет. Башкин подчеркнул, что проект постановления, который уравнивает бумажные и цифровые водительские права, разработан и скоро будет внесен на рассмотрение в кабмин.

В период с 1 апреля 2024-го по 1 апреля 2025 года многие водители в России должны будут ехать в ГИБДД, заново пересдавать экзамены и получать права, а некоторым автолюбителям предстоит снова учиться в автошколе. Речь идет о поправках в закон, согласно которым граждане России или имеющие вид на жительство должны ездить по территории РФ только с национальным водительским удостоверением. Исключение будет сделано лишь для граждан Белоруссии.