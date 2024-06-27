В Совфеде объяснили резкую смену позиции Зеленского по конфликту на Украине Сенатор Цеков: Зеленский не хочет затягивать конфликт под давлением общества

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет затягивать конфликт из-за давления общества, считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru сенатор выразил мнение, что также на резкую смену позиции украинского лидера повлияли значительные потери ВСУ.

У ВСУ значительные потери, это факт. Они вынуждены осуществлять фактически насильственную мобилизацию, даже повысили призывной возраст. Это взбудоражило украинское общество, которое желает скорейшего завершения конфликта. Все это давит на Зеленского, — пояснил Цеков.

Как отметил сенатор, при этом Зеленский продолжает «дудеть в одну и ту же дудку»: пытается втянуть в конфликт как можно больше стран, выступает за мирные саммиты. Цеков считает, что украинскому лидеру следует выйти с предложением и продолжить переговоры, которые велись в 2022 году.

При этом член Совфеда заявил, что переговоры будут вестись на других условиях, гораздо более плохих для Украины. Цеков уверен, что сейчас Зеленский просто продлевает «собственную агонию и агонию Украины» в надежде получить от Запада как можно больше средств.

Запад интенсивно начал поставлять оружие Украине, давал огромные деньги прежде всего на обогащение Зеленского и его окружения. На Западе ему рассказывали, что у России все закончится, она проиграет и Украина одержит победу. Такое могло появиться только в глупых головах и мозгах. Но дело в том, что глупые головы руководят Европой и Америкой, — заключил сенатор.

Зеленский ранее признал, что страна понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Украинский лидер также отметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии.