В Совфеде объяснили, почему жизнь в Херсоне стала невыносимой Цеков — для NEWS.ru: жить в Херсоне невыносимо из-за мобилизации

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил Украины, стал невыносимым городом для проживания, поэтому оттуда бегут люди, высказался в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, украинская армия использует населенный пункт для накопления личного состава и вооружений. В то же время украинские власти регулярно сообщают о взрывах в городе.

На мой взгляд, человек, способный объективно оценивать ситуацию, поймет, что Херсон — очень сложный для проживания город. Его ВСУ используют для накопления личного состава и вооружений, используют многие помещения для размещения и хранения оружия. Кроме того, находящиеся там представители украинских властей довели ситуацию до невыносимой на фоне идущей мобилизации мужчин и преследованием инакомыслящих людей, проявлявших лояльность России, — считает Цеков.

Сенатор также утверждает, что в Херсоне идут внесудебные расправы, у людей отбирают собственность, транспорт и недвижимость. Помимо этого, как добавил Цеков, в городе очень плохо с условиями жизни, отключают свет и воду.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что в находящемся под контролем украинских властей Херсоне остается все меньше населения. По словам главы региона, люди покидают город из-за «невыносимых условий». Он отметил, что сейчас в Херсоне проживают преимущественно граждане старшего поколения, которым тяжело оставлять свои дома.

2 марта 2022 года армия РФ взяла Херсон под контроль, в мае секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал, что Россия пришла в регион навсегда. В октябре его приняли в состав РФ. Уже в ноябре российские войска оставили город, и в него вошла украинская армия.