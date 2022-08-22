В Совфеде объяснили, почему Украина является страной-предателем Сенатор от Крыма Цеков назвал Украину страной-предателем

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Солдаты вооруженных сил Украины

Сенатор Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru назвал Украину страной-предателем. Член Совфеда от Крыма подчеркнул, что киевские власти «предали свое прошлое, своих предков и действуют как предатели, как руководители предательского государства». По его словам, именно этим объясняются ракетные удары по СИЗО в Еленовке с пленными бойцами ВСУ, а также обстрелы территории Запорожской АЭС.

Украина — страна-предатель. Предала свое прошлое, предков. Предатели — они наиболее жестокие, коварные и агрессивные в достижении целей, это давно известно. Вот они и действуют как предатели и как руководители предательского государства. Обстрел СИЗО в Еленовке, обстрел Запорожской АЭС, прикрываются гражданскими... страна-предатель. Предала своих братьев, своих друзей, которые веками помогали. Нашла себе новых хозяев. Я всегда считал ее страной-предателем, — рассказал Цеков.

Законодатель отметил, что от заявлений первых лиц Украины еще в начале нулевых волосы дыбом вставали — «как можно отказываться от прошлого, ненавидеть Россию, которая Украину создала, ненавидеть коммунистов, которые на 100% создавали, формировали территорию Украины, наделяли ее огромными пространствами».

Цеков также назвал словоблудием обещание президента Украины Владимира Зеленского отказаться от любых переговоров с Россией в случае трибунала над пленными бойцами ВСУ в ДНР. Политик предположил, что у главы государства развился комплекс Наполеона из-за постоянных иностранных визитов в Киев, а также приглашений выступить на зарубежных форумах. Цеков не исключил, что Зеленский верит, будто сможет править Украиной вечно.

Ранее Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР) может стать поводом для отказа Киева вести переговоры. По словам украинского лидера, реакция Киева на подобное судебное разбирательство с участием солдат ВСУ будет «однозначной». Он добавил, что это станет «последней чертой».