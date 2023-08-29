В Совфеде объяснили, почему Финляндия возобновит выдачу виз россиянам Сенатор Джабаров: возобновление выдачи виз свидетельствует о наличии проблем в Финляндии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возобновление выдачи россиянам заявлений на визы свидетельствует о наличии проблем в Хельсинки, заявил NEWS.ru первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, огромное количество туристов перестало ездить в Финляндию.

Возобновление виз уже свидетельствует о наличии проблем, ведь им тоже были важны поездки в Россию, они даже ездили заправлять свои автомобили нашим дешевым газом. Обрубить все отношения легко, а вот восстановить намного сложнее. Очевидно, экономические проблемы дали о себе знать, ведь огромное количество туристов перестало к ним ездить и начнет ли опять – большой вопрос, — заявил Джабаров.

Он также посетовал на то, что Финляндия после стольких лет дружеских отношений с Россией вступила в НАТО. Ничего кроме проблем для страны это не создало, отметил сенатор.

Ведь они должны понимать, что при закрытии границы на территории России появятся соответствующие силы, которые эту границу будут защищать. То есть сами себе придумали эту головную боль. Уверен, что в последующем Финляндия не раз пожалеет, что пошла на поводу у Запада и включилась в эту русофобскую компания, — резюмировал он.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили, что система выдачи виз и вида на жительство для россиян требует переоценки. Такие заявления последовали после того, как финские полицейские арестовали россиянина Яна Петровского, являющегося одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», которая с 2014 года принимала участие в боевых действиях в Донбассе. Петровский въезжал в страну дважды: по финской визе и по ВНЖ, который власти Финляндии выдали ему на основании «воссоединения с семьей» — по причине обучения жены в финском учебном заведении.