В Совфеде объяснили назначение Кэмерона на пост главы МИД Великобритании Климов: Кэмерон на посту главы МИД Великобритании продолжит антироссийский курс

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон на посту главы МИД Великобритании продолжит вести антироссийский курс, рассказал NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, когда политик занимал пост премьер-министра, он также не демонстрировал дружелюбного отношения к России.

По большому счету отношения Великобритании и России никак не изменятся после назначения Дэвида Кэмерона на пост руководителя МИД. Британский курс по отношению к России давно определен, премьер Британии его всячески поддерживает и продвигает. Кэмерон будет одним из членов правительства и вряд ли этот курс антироссийский изменит. Когда он занимал пост премьер-министра, то тоже не демонстрировал особого дружелюбия к нашей стране, – рассказал Климов.

Сенатор отметил, что к власти в Великобритании привлекаются одни и те же политики. По его словам, причина заключается в том, что профессиональных людей в стране практически не осталось.

Мы видим, что к власти в Британии привлекаются одни и те же люди. Дело в том, что профессиональных людей там практически не осталось. Я лично знаком с некоторыми политиками Великобритании, которые откровенно говорят о том, что у нынешнего руководства нет мозгов, это дословно. Поделать с этим ничего не могут, поэтому настроение у людей упадническое, – добавил Климов.

Ранее занимавшего пост министра иностранных дел Британии Джеймса Кеверли назначили главой МВД после того, как Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман, раскритиковавшую действия полиции на митингах в поддержку Палестины. Браверман написала статью, в которой назвала пропалестинские протесты похожими на «марши ненависти» и обвинила стражей порядка в «подыгрывании» левым активистам.

По мнению политолога Натальи Ереминой, бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона назначили новым главой МИД королевства из-за его давних связей с нынешним главой правительства Риши Сунаком. По ее словам, эта перестановка не повлияет на политику Лондона.