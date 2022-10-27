В Совфеде объяснили готовность части Европы к заражению от «грязной бомбы» Сенатор Цеков: часть ЕС готова к радиационному заражению от «грязной бомбы» — Польша и Прибалтика

Фото: tions package against Russia Philipp von Ditfurth/dpa/Globall Look Press

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что часть Европы — Польша и Прибалтика — готовы к радиационному заражению своей территории в случае применения Украиной «грязной бомбы». Он подчеркнул, что поведение Киева, а также Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллина похоже на психическое помешательство, в основе которого — «русофобия и русоненавистничество».

Они (часть ЕС и Украина. — NEWS.ru) руководствуется принципом — после нас хоть потоп, готовы пойти на любую авантюру ради сохранения власти, у них психическое помешательство. Думают, что «грязная бомба» не для них, а для других. Польша и Прибалтика — такие же больные русофобией и русоненавистничеством. У них это на первом плане. Они готовы. Не страшит их радиационное заражение. Такой у них характер и состояние ума, у этих государств, — рассказал Цеков.

«Грязная бомба» — одна из разновидностей радиологического оружия, которая представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. После взрыва заряда контейнер с находящимися в нем веществами создает ударную волну, которая образует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ заявил, что Москве известно о планах Киева использовать для провокаций «грязную бомбу». Председатель Кремля Дмитрий Песков заверил, что РФ будет принимать энергичные шаги в связи с угрозой.