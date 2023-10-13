В Совфеде готовят новые меры по защите персональных данных россиян Сенатор Рукавишникова: сайты не должны заставлять людей делиться своими данными

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские парламентарии готовят поправки в закон, которые обяжут интернет-площадки не требовать от пользователя его персональные данные для работы с ресурсом, сообщает «Парламентская газета». Как пояснила первый заместитель главы комитета Совета Федерации по государственному строительству Ирина Рукавишникова, сегодня большинство граждан подписывают пользовательские соглашения на сайтах, не читая их, а между тем в тексте зачастую указано, что владельцы ресурса могут использовать личные данные человека на свое усмотрение.

Как напоминает издание, пользовательское соглашение регулирует отношения между владельцами и пользователями сайта. При этом гражданин никак не может повлиять на содержание документа, ограничив, например, перечень передаваемых личных сведений или возможности их использования, а без подписания соглашения он не получит доступ к сайту, подчеркнула Рукавишникова. Кроме того, пользовательские соглашения очень длинные, написаны мелким шрифтом и языком, малопонятным для обычного человека.

В связи с этим эксперты разработали поправки в закон о защите прав потребителей, сообщает издание. Согласно нововведениям, пользовательские соглашения и вся информация о персональных данных должны быть хорошо доступны на сайте и понятны пользователям. Также в закон могут внести пункт, который обяжет оставлять доступ на сайты, даже если человек не дал согласия на обработку его персональных данных. То есть просматривать содержание страниц можно, даже ничего не подписывая.

Инициативу поддержали в Роскомнадзоре, сообщает издание. По словам сенатора Рукавишниковой, поправки в ближайшее время планируется «обработать технически и предложить для рассмотрения коллегам в Госдуме».

Между тем в России с 1 октября стала обязательной двухфакторная аутентификация на «Госуслугах». Такой способ входа на портал поможет защитить аккаунт и предотвратить кражу личных данных.