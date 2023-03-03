В Совфеде допустили прекращение зерновой сделки Сенатор Джабаров допустил прекращение зерновой сделки из-за позиции Запада

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Зерновая сделка может прекратить свое существование, если Запад не изменит свою позицию насчет России, заявил в беседе с Lenta.ru зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, продлевать ее нет смысла, пока Москва не получит четкие гарантии, что ее условия тоже будут выполняться. Сенатор подчеркнул, что у западных стран вошло в привычку постоянно обманывать Россию, поэтому для нее нет причин продолжать соблюдать условия договоренностей.

Сделка может прекратить свое существование, если западные страны не изменят свою позицию <...> Постоянная попытка обмануть Россию вошла уже в привычку у западных стран. Пока мы не получим четкие гарантии, что наши условия тоже будут выполняться, сделку продлевать смысла нет, — заявил Джабаров.

Сенатор добавил, что сделка была заключена в обмен на позитивную позицию России, которая наряду с Украиной получила право на вывоз своего зерна через Черное море. Он подчеркнул, что Запад проследил за выполнением своей части договоренностей, но про Россию забыл. В связи с этим парламентарий считает, что продление зерновой сделки не имеет смысла для Москвы.

Ранее в российском МИД заявили, что Запад «хоронит» зерновую сделку, саботируя выполнение российской части «пакета», в то время как зерно для беднейших государств перенаправляется в Европу. По мнению представителей МИД, Западу пора прекратить «разыгрывать продовольственную карту» и создавать «откровенные препятствия» российскому сельхозэкспорту.