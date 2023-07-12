В Совете Федерации назвали происходящее на саммите НАТО цирком Сенатор Джабаров назвал происходящее на саммите НАТО цирком

Фото: Ak Party Office/Global Look Press

Главы государств и правительств стран НАТО

Обсуждение необходимости выполнения Киевом условий для вступления в НАТО и согласия всех стран на членство Украины в Блоке — цирк, заявил NEWS.ru член комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Североатлантическим альянсом руководит президент США Джо Байден и по первой же команде из Вашингтона все поддержали бы инициативу.

Всем НАТО по факту реально руководит один человек, а именно президент США. И все разговоры про необходимость выполнения Украиной условий для вступления в НАТО и разговоры о необходимости согласия всех стран на членство Киева в Альянсе — это цирк. Потому что по первой же команде из Вашингтона все сразу бы стали за вступление Украины в НАТО, — сказал Джабаров.

По его мнению, США не нужно вступление Украины в Альянс, поскольку в Вашингтоне понимают, что как только к НАТО присоединится Киев, Блок автоматически вступит в открытое противостояние с Россией.

Именно поэтому очень удобно свалить этот вопрос на натовских «грандов», таких как Литва, Эстония и еще кто-нибудь. Мол, «это они против», потому что Киев не выполнил ряд условий и так далее, а без консенсуса в НАТО нельзя, — заявил Джабаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский еще до публикации коммюнике саммита НАТО написал в своем Twitter, что в документе не будет временных рамок ни для приглашения Киева в Альянс, ни для самого членства. Он назвал случившееся беспрецедентным и абсурдным. По мнению Зеленского, у Запада нет «готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса».

Позднее он назвал результаты саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, хорошими для Киева, но не идеальными, поскольку страна не получила официального приглашения в Альянс. По его словам, Украина осознает невозможность вступления в НАТО, пока республика является участником текущего вооруженного конфликта.