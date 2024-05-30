В СФ заявили, что нелигитимный Зеленский не может навязывать свои правила Сенатор Бондарев: вряд ли нужно выстраивать диалог с Зеленским

Первый заместитель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с NEWS.ru выразил сомнение о необходимости выстраивать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, наработки Зеленского по «формуле мира», который он якобы пообещал передать Москве после саммита в Швейцарии, — очередная попытка навязать свою игру и правила.

Вряд ли нужно выстраивать диалог с нелегитимным представителем Украины. Мало того, Россия высказала свою позицию относительно предстоящего саммита в Швейцарии — без участия России, это мероприятие не будет иметь какой либо правовой силы и значения, — отметил Бондарев.

Сенатор пояснил, что обсуждение подобных тем зарубежными изданиями это, конечно, позитивный момент — который говорит о том, что западное общество прозрело для очевидных вещей, которые не хотят замечать представители руководства США и других стран коллективного Запада.

Мной ранее было отмечено, что единственное их оправдание — это обогащение и сверхдоходы, получаемые посредством таких войн и конфликтов, их modus vivendi et modus operandi начиная со Второй мировой (и даже Первой мировой) войны. Из этого следует, что как только их «военные дивиденды» на Украине начнут сокращаться, в тот же момент США сдаст Киев, отвернется от и без того уже незаконной власти, и в числе первых начнет «принуждать» стороны к мирным переговорам. Кстати, этот сценарий также известен мировому сообществу, — пояснил Бондарев.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что украинский лидер продолжит выполнять свои обязанности до вступления в должность нового главы государства. Такой комментарий Стефанчук оставил в ответ на слова президента России Владимира Путина. Российский лидер указал, что на Украине единственной легитимной властью остаются Верховная рада и ее спикер.