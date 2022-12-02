В СФ назвали несерьезным заявление Байдена о готовности к переговорам с РФ Сенатор Джабаров назвал несерьезными слова Байдена о готовности к переговорам с РФ

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Президент США Джо Байден не вкладывает серьезного смысла в заявление о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным по Украине, для него это игра, таким мнением поделился в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По словам сенатора, если американский лидер заявляет об этом искренне, тогда ему стоит прекратить поставки оружия на Украину и предложить Киеву сесть за стол переговоров.

Это игра, потому что Байден не вкладывает серьезного смысла в эти слова. Если он говорит искренне, сначала пусть прекратит бесконечные поставки вооружения на Украину, в том числе летального оружия, и предложит Киеву прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Эти слова адресованы непонятно кому и куда, для внешнего эффекта, не более того, — считает Джабаров.

Ранее Байден назвал условие для возможных переговоров с Путиным. На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном он сообщил, что будущие контакты с президентом России возможны, если российский лидер «проявит интерес» к завершению конфликта на Украине. Байден добавил, что контакты с Путиным с его стороны возможны только при условии консультаций США с партнерами по НАТО.