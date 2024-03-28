В Ростехе раскрыли, как была модернизирована ракета «Хризантема» Ростех: ракета «Хризантема» приобрела увеличенную дальность управляемого полета

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Противотанковая ракета «Хризантема» после модернизации приобрела увеличенную дальность управляемого полета при сохранении габаритов, сообщили ТАСС в Ростехе. Накануне снаряд продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину, добавили в госкорпорации.

Противотанковая ракета «Хризантема» в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета. При этом конструкторы холдинга «Высокоточные комплексы» полностью сохранили ее габариты, чтобы избежать доработок носителей ракеты, — сообщили там.

Ранее было опубликовано видео, снятое российскими военными внутри подбитого танка Abrams. Разведчик-сапер с позывным Леший рассказал, что боевая машина находилась совсем близко от позиций ВСУ. Сообщалось, что российские военные уничтожили в зоне СВО уже четвертый американский танк Abrams.

До этого сообщалось, что за неполные две недели армии России удалось поразить три американских танка Abrams M1A1, шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer и РСЗО HIMARS. Известно, что ВС РФ уже уничтожили хотя бы по одному образцу каждого вида боевой техники, поставленной ВСУ от НАТО. Военные эксперты объяснили, что бортовая броня Abrams не выдерживает российских противотанковых ракет.