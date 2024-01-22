В России захотели ввести ОСАГО для дронов Депутат Аксаков предложил ввести обязательное страхование БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует ввести обязательное страхование беспилотных летательных аппаратов, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В беседе с «Парламентской газетой» депутат пояснил, что вскоре могут появиться законодательные инициативы, которые помогут владельцам дронов получать ОСАГО. Он отметил, что движение беспилотников должно регулироваться.

Прогресс не остановить, вскоре вся страна будет покрыта БПЛА, используемыми в гражданских целях. Поэтому движение в воздухе должно регулироваться в том числе и страховыми инструментами. <...> Вполне возможно, какие-то законодательные инициативы в этой сфере вскоре появятся, — уточнил парламентарий.

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин поддержал данную идею. Сенатор отметил, что процесс страхования важно сделать удобным и быстрым для владельцев беспилотников. Размер страховки должен при этом покрывать возможное причинение вреда имуществу или здоровью граждан на случай падения БПЛА.

Школы и колледжи из 52 регионов России ранее разместили тендеры на приобретение беспилотников. Согласно документам, на конец 2023 года было совершено 142 сделки. Общая сумма закупок составила 452 млн рублей.