В России захотели строже наказывать за продажу спиртного с метанолом Сенатор Артамонов предложил повысить ответственность за торговлю спиртным с метанолом

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За торговлю фальсифицированным алкоголем и спиртным с метанолом следует повысить меру ответственности, считает глава комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов. В палате регионов предложили строже наказывать за продажу фальсификата: необходимо заводить уголовные дела даже при наличии одной бутылки с ядовитым напитком, сообщает «Парламентская газета».

Одна бутылка — факт присутствия в продаже. Причем не важно какой емкости. Одна упаковка метанолосодержащего продукта — все, ты продаешь яд, отраву. По сути, ты собираешься убить какое-то количество людей, — пояснил сенатор.

Артамонов подчеркнул, что в МВД эту позицию не разделяют. Сенатор уточнил, что ведомство выступает за усиление ответственности только в том случае, если в магазине обнаружили не менее ста емкостей с отравленным спиртным. Глава комитета не согласился с позицией МВД и заявил, что в Совфеде намерены вновь выступить с законодательной инициативой о снижении порога ответственности.

Чтобы бороться с контрафактным алкоголем, считаем необходимым ввести акцизы на весь производимый на территории страны медицинский спирт. И субсидировать затраты на уплату акцизов на тот спирт, который закупается для учреждений сфер здравоохранения, — добавил Артамонов.

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заметил, что к производству алкогольной продукции следует усилить внимание. По его словам, важно увеличить санкции за административные правонарушения и уголовные преступления. Кроме того, следует определить орган власти, который будет отвечать за контроль оборота метилового спирта.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко ранее заявил, что окрашивание метанола не решит проблему суррогатного алкоголя. По его словам, в первую очередь необходимо наводить порядок на рынке спиртосодержащей продукции и уменьшить объемы производства метанола.