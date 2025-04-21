В России ужесточили уголовное наказание за дискредитацию ВС РФ Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания за призывы к санкциям

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В России ужесточено уголовное наказание за призывы ввести санкции против страны, а также за дискредитацию ВС РФ. Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, увеличивает наказание до семи лет лишения свободы для тех, кто совершил проступок в корыстных целях.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное из корыстных побуждений или по найму, наказывается <...> лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет, — говорится в документе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал четыре законопроекта для защиты суверенитета России: уголовная ответственность до семи лет за дискредитацию ВС РФ по корыстным мотивам; наказание за исполнение решений международных организаций, противоречащих интересам РФ, с конфискацией имущества; заочное судопроизводство по отдельным делам и расширение запрета на просветительскую деятельность для иноагентов, включая работу с детьми.

До этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о новом законопроекте, согласно которому корыстное содействие организациям, где не участвует Россия, или иностранным госорганам может грозить россиянам сроком до семи лет.